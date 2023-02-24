Типцова Мавра Петровна
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смерти24.01.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Петр Антонович
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1882
Рождение ребёнка
23.05.1884
Дочь: Ерушкина Феодосия (Кугушева)
Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович
Смерть
24.01.1902