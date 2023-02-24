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Типцова Мавра Петровна

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

24.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Петр Антонович

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1882

Муж: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Рождение ребёнка
23.05.1884

Дочь: Ерушкина Феодосия (Кугушева)

Отец ребёнка: Типцов (дворовый) Василий Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.01.1902
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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