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Штырлов ВОВ Ефим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1910

Дата смерти

28.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1910

Отец: Штырлов Пмв Алексей Константинович

Мать: Штырлова Феодосия Комиссарова

Рождение ребёнка
12.05.1936

Сын: Штырлов Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1938

Сын: Штырлов Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырлова Анна Карачева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырлова Анна Карачева

Смерть
28.06.1945
Венгрия , варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, г. Байя, ул. Дэак Феранс, городской парк, русское военное кладбище, могила № 566
умер от ран
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