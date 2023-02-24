Штырлов ВОВ Ефим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1910
Дата смерти28.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1910
Рождение ребёнка
12.05.1936
Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева
Рождение ребёнка
10.08.1938
Сын: Штырлов Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Штырлова Анна Карачева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штырлова Анна Карачева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штырлова Анна Карачева
Смерть
28.06.1945
Венгрия , варм. Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, г. Байя, ул. Дэак Феранс, городской парк, русское военное кладбище, могила № 566
умер от ран