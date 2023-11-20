Vashkov-Вашков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vashkov-Вашков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1847

Отец: Vashkov-Вашков Николай Иванович

Мать: Александра Ивановна

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