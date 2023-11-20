Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Vashkov-Вашков Иван Николаевич
Vashkov-Вашков Иван Николаевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1847
Пол
Мужской
Отец
Vashkov-Вашков Николай Иванович
Около 1798 г.р.
Мать
(Chirikov Чирикова) Александра Ивановна
Около 1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MC
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1847
Отец:
Vashkov-Вашков Николай Иванович
Мать:
Александра Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия