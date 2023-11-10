Новопашенной Данил Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти07.03.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Новопашенной Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Новопашенной Владимир Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Вздорнова Ирина Данилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Новопашенной Гаврило Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1801
Сын: Новопашенной Николай Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Новопашенной Петр Данилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.03.1807