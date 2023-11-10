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Новопашенной Данил Андреев

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

07.03.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Новопашенной Андрей

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Новопашенной Владимир Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Вздорнова Ирина Данилова

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Новопашенной Гаврило Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1801

Сын: Новопашенной Николай Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашенной Петр Данилов

Мать ребёнка: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
07.03.1807
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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