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(Власенко) Анастасия Михаиловна
(Власенко) Анастасия Михаиловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1993
Пол
Женский
Отец
Власенко Михаил Владимирович
1975 г.р.
Мать
Власенко (Стрельникова) Лариса Николаевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1993
Отец:
Власенко Михаил Владимирович
Мать:
Власенко Лариса Николаевна
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