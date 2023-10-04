(Власенко) Анастасия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Власенко) Анастасия Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1993

Отец: Власенко Михаил Владимирович

Мать: Власенко Лариса Николаевна

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