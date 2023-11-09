Хавская Прасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хавский Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Хавский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.06.1783
Отец ребёнка: Хавский Василий Алексеевич
Yegoryevsk, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно