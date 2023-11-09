Хавская Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавская Прасковья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Хавский Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Хавский Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.06.1783

Сын: Хавский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Хавский Василий Алексеевич

Yegoryevsk, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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