Юдина (Реброва) Евлампия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1897 ст.
Отец: Ребров Пётр Степанович
Мать: Реброва Ирина Павловна
Рождение ребёнка
?.05.1922
Сын: Юдин Семён Абрамович
Отец ребёнка: Юдин Абрам Корнилович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Юдин Абрам Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно