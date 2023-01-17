Юдина (Реброва) Евлампия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Реброва) Евлампия Петровна

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Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1897 ст.

Отец: Ребров Пётр Степанович

Мать: Реброва Ирина Павловна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.05.1922

Сын: Юдин Семён Абрамович

Отец ребёнка: Юдин Абрам Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Юдин Александр Абрамович

Отец ребёнка: Юдин Абрам Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Абрам Корнилович

Смерть
Неизвестно
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