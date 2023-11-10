Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анастасия Исаакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Сединкина - Давыдова) Анастасия Исаакова

Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анастасия Исаакова

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.12.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1810

Отец: Сединкин - Давыдов Исаак Егоров

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1830

Муж: Сутягин Лаврентий Родионов

Рождение ребёнка
28.12.1833

Сын: Сутягин Василий Лаврентиев

Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1836

Дочь: Ирина Лаврентиева

Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1837

Дочь: Мавра Лаврентиева

Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close