Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анастасия Исаакова
Место рождения
Дата рождения16.12.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1810
Отец: Сединкин - Давыдов Исаак Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1830
Рождение ребёнка
28.12.1833
Сын: Сутягин Василий Лаврентиев
Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов
Рождение ребёнка
15.04.1836
Дочь: Ирина Лаврентиева
Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов
Рождение ребёнка
Около ?.05.1837
Дочь: Мавра Лаврентиева
Отец ребёнка: Сутягин Лаврентий Родионов
Смерть
Неизвестно