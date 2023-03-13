$68 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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$68

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Киселевъ Яковъ

Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Киселевъ Андрей

Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Киселевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Спиридонъ

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