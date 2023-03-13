$68
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Киселевъ Яковъ
Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Киселевъ Андрей
Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Киселевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Спиридонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Спиридонъ