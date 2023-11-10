Зырянова - Замахова (Сединкина) Васса Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова - Замахова (Сединкина) Васса Прокопьева

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.10.1834

Муж: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев

Рождение ребёнка
11.09.1838

Дочь: Феодора Андреева

Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1840

Сын: Замахов - Зырянов Игнатий Андреев

Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1844

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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