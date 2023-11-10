Зырянова - Замахова (Сединкина) Васса Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1834
Рождение ребёнка
11.09.1838
Дочь: Феодора Андреева
Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев
Рождение ребёнка
28.05.1840
Сын: Замахов - Зырянов Игнатий Андреев
Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев
Рождение ребёнка
17.01.1844
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Замахов - Зырянов Андрей Фаддеев
Смерть
Неизвестно