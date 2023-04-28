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Гаврила Ермолаев

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ермолай Акимов

Мать: НеизвестноЕрмолаеваЖена

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Ефимия Демидова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Ефимия Демидова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Катерина Гаврилова

Мать ребёнка: Ефимия Демидова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Ефимия Демидова

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Демидова

Смерть
1813
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