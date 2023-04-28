Гаврила Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ермолай Акимов
Мать: НеизвестноЕрмолаеваЖена
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Ефимия Демидова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Ефимия Демидова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Катерина Гаврилова
Мать ребёнка: Ефимия Демидова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Ефимия Демидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Демидова
Смерть
1813