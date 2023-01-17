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Соснина Гликерия Верещагина

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

04.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1867

Отец: Верещагин Иван Алексеевич

Мать: Верещагина Матрена Федосеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.03.1885

Муж: Соснин Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1892

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1895

Сын: Соснин Тихон Гаврилович

Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1897

Сын: Соснин Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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