Соснина Гликерия Верещагина
Место рождения
Дата рождения04.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1867
Бракосочетание
31.03.1885
Рождение ребёнка
21.06.1892
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
07.08.1895
Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1897
Отец ребёнка: Соснин Гавриил Андреевич
Смерть
Неизвестно