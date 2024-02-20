(Сарбаш) Парфена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сарбаш) Парфена Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Сарбаш Константин Федорович

Мать: Сарбаш Чичака

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-31
Смерть
Неизвестно
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