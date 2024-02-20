(Сарбаш) Парфена Константиновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Сарбаш Константин Федорович
Мать: Сарбаш Чичака
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-67,ревиз.сказка 1816г.,зап-31
Смерть
Неизвестно