Базилевич (Гультяева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базилевич (Гультяева) Елена Ивановна

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Муж: Базилевич Ануфрий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Дочь: Базилевич Ефросинья Ануфриевна

Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Сын: Базилевич Василий Ануфриевич

Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.

Дочь: Базилевич Зинаида Ануфриевна

Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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