Базилевич (Гультяева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Дочь: Базилевич Ефросинья Ануфриевна
Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.
Сын: Базилевич Василий Ануфриевич
Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.
Дочь: Базилевич Зинаида Ануфриевна
Отец ребёнка: Базилевич Ануфрий Иванович
Смерть
Неизвестно