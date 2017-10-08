Von Zur Mühlen (Von Wehren) Justina Charlotte
Место рожденияTallinn, Harjumaa
Дата рождения08.10.1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Tallinn, Harjumaa
Бракосочетание
15.08.1749
Make/Maka: Hermann Johann von zur Mühlen (född zur Mûhlen)
Рождение ребёнка
18.05.1758
Отец ребёнка: Von Zur Mühlen Hermann Johann
Reval
Смерть
Неизвестно