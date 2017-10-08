Von Zur Mühlen (Von Wehren) Justina Charlotte 08.10.1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Zur Mühlen (Von Wehren) Justina Charlotte

Место рождения

Tallinn, Harjumaa

Дата рождения

08.10.1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Tallinn, Harjumaa
Бракосочетание
15.08.1749

Муж: Von Zur Mühlen Hermann Johann

Make/Maka: Hermann Johann von zur Mühlen (född zur Mûhlen)
Рождение ребёнка
18.05.1758

Сын: Von Zur Mühlen Hermann

Отец ребёнка: Von Zur Mühlen Hermann Johann

Reval
Смерть
Неизвестно

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