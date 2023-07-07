Шевырев Трофим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевырев Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевырев Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно