Шевырев Трофим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырев Трофим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевырев Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевырева Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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