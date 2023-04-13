Иутин Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иутин Иван Корнилов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иутин Христофор Емельянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иутин Митрорфан Емельянов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокiя Емельянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Иутина Параскева Емельянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Иутина Наталья Емельянова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1845
Жена: Домника Иосифова
Смерть
Неизвестно