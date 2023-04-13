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Иутин Емельян Иванов

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иутин Иван Корнилов

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иутин Христофор Емельянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иутин Митрорфан Емельянов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокiя Емельянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Иутина Параскева Емельянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Иутина Наталья Емельянова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1845

Жена: Домника Иосифова

Смерть
Неизвестно

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