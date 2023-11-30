Хрущ (Щербак) Ефимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Щербак) Ефимия Емельяновна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

11.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1889

Отец: Щербак Емельян Архипович

Мать: Щербак Анастасия Логгиновна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
07.10.1907

Муж: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Хрущ Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хрущ Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Хрущ Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1917

Сын: Хрущ Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1918

Дочь: Хрущ Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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