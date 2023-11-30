Хрущ (Щербак) Ефимия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения11.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1889
Бракосочетание
07.10.1907
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: Хрущ Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Хрущ Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
27.03.1917
Сын: Хрущ Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
04.07.1918
Дочь: Хрущ Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущ Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно