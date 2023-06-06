Смогарёв ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смогарёв ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Смогарёв ГРИГОРИЙ

Мать: не указана

Смерть
1943