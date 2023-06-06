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Смогарёв ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
Смогарёв ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Смогарёв ГРИГОРИЙ
Около 1870 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Смогарёв ГРИГОРИЙ
Мать: не указана
Смерть
1943
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