Матушкина (Фалалеева) Екатерина Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Бракосочетание
04.02.1838
Рождение ребёнка
27.08.1839
Дочь: Елисавета Егорова
Отец ребёнка: Матушкин Егор Спиридонов
Рождение ребёнка
24.10.1840
Сын: Матушкин Яков Егоров
Отец ребёнка: Матушкин Егор Спиридонов
Смерть
Неизвестно