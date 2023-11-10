Матушкина (Фалалеева) Екатерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матушкина (Фалалеева) Екатерина Кондратьева

Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: Фалалеева Ирина Николаева

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1838

Муж: Матушкин Егор Спиридонов

Рождение ребёнка
27.08.1839

Дочь: Елисавета Егорова

Отец ребёнка: Матушкин Егор Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1840

Сын: Матушкин Яков Егоров

Отец ребёнка: Матушкин Егор Спиридонов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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