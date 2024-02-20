Арихбаев Владимир Михайлович
Место рожденияМариуполь
Дата рождения19.03.1889
Дата смерти12.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889
Мариуполь
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Арихбаев Борис Владимирович
Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна
село Платоновка Волновахский район Донецкой обл
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Арихбаев Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна
УССР Донецкая обл.,г.Волноваха
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Семенова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна
село Платоновка Волновахский район Донецкой обл
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Окончил (экстерном) Мариупольскую гимназию в 1909 г. и поступил в Харьковский технологический институт. С 1910 г. — студент юридического факультета Харьковского университета.
Смерть
12.09.1967
Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариуполь