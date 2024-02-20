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Арихбаев Владимир Михайлович

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

19.03.1889

Дата смерти

12.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1889

Отец: Арихбаев Михаил Кириллович

Мать: Арихбаева Мария Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
07.01.1916

Сын: Арихбаев Борис Владимирович

Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна

село Платоновка Волновахский район Донецкой обл
Рождение ребёнка
07.01.1916

Сын: Арихбаев Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна

УССР Донецкая обл.,г.Волноваха
Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Семенова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Арихбаева Мария Семеновна

село Платоновка Волновахский район Донецкой обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арихбаева Мария Семеновна

Образование
Неизвестно
Окончил (экстерном) Мариупольскую гимназию в 1909 г. и поступил в Харьковский технологический институт. С 1910 г. — студент юридического факультета Харьковского университета.
Смерть
12.09.1967
Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариуполь
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