Максимович Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Максимович Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Максимович Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Максимович Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Максимович Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Коллежский регистратор.