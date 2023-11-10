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Максимович Николай Григорьевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Максимович Григорий Васильевич

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Максимович Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Максимович Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Максимович Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
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