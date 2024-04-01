Колесниченко (Чапко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко (Чапко) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1913

Дата смерти

18.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1913

Отец: Чапко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.04.1991
Похороны
Неизвестно

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