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Максим Гордеев

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

28.08.1777 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Гордей Григорьев

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Жена: Марфа Дмитриева

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
18.01.1746 ст.

Сын: Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Петр Максимов

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акулина Максимова

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Захар Максимов

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Матвей Максимов

Мать ребёнка: Марфа Дмитриева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.08.1777 ст.
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-6T6?i=193&cc=1921824 70 лет

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