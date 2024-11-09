Максим Гордеев
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти28.08.1777 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Гордей Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Жена: Марфа Дмитриева
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
18.01.1746 ст.
Сын: Афанасий Максимов
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Петр Максимов
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акулина Максимова
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Захар Максимов
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Матвей Максимов
Мать ребёнка: Марфа Дмитриева
Смерть
28.08.1777 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-6T6?i=193&cc=1921824 70 лет