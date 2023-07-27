Икрин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Николай Александрович

Мать: Икрина (виноградова) Вера Григорьевна

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