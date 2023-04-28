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Кощеев Павел Андреевич

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

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1918 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890 ст.

Отец: Кощеев Андрей Климентов

Мать: Кощеева Гликирия Иванова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Кощеева Анна Павловна

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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