Кощеев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890 ст.
Отец: Кощеев Андрей Климентов
Мать: Кощеева Гликирия Иванова
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Кощеева Анна Павловна
Мать ребёнка: Кощеева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
30.01.1929
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно