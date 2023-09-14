Громов Прокофий Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Прокофий Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арефий Платонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Громова Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Громов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: Громова Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Румянцева Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Громов Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.1905

Сын: Громов Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1908

Дочь: Громова Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Громов Константин Прокофьевич

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1918

Дочь: Громова Капитолина Прокофьевна

Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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