Громов Прокофий Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арефий Платонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Громова Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1896
Сын: Громов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: Громова Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Румянцева Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1902
Сын: Громов Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1905
Сын: Громов Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1908
Дочь: Громова Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Громов Константин Прокофьевич
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1918
Дочь: Громова Капитолина Прокофьевна
Мать ребёнка: Громова Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно