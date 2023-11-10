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Максимов Иван Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.06.1905

Дата смерти

18.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1905

Отец: Максимов Андрей Фёдорович

Мать: Максимова Татьяна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.06.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Яков Дмитриевич Максимов, Ольга Андреевна Башкирова (Лукьянова)
Бракосочетание
После 1923

Жена: Максимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1936 или 24.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Наталья Васильевна

Военная служба
С 13.07.1942
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.04.1990
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Реестр наследственных дел
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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