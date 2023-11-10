Максимов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1905
Дата смерти18.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1905
Крещение
11.06.1905
Восприемники: Яков Дмитриевич Максимов, Ольга Андреевна Башкирова (Лукьянова)
Бракосочетание
После 1923
Рождение ребёнка
24.05.1931
Рождение ребёнка
24.07.1936 или 24.08.1936
Рождение ребёнка
15.03.1940
Военная служба
С 13.07.1942
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1990
в метрике отметка о выдаче свидетельства | Реестр наследственных дел
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник