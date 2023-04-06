Истомин Леонид (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Леонид (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина Надежда Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Надежда Максимовна

Смерть
Неизвестно
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