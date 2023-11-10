Олег
Место рождения
Дата рожденияОколо 1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1996
Рождение ребёнка
Около 1997
Сын: Леонид Олегович
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1999
Дочь: Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Владимировна
Место жительства
Неизвестно