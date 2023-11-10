Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олег

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

Около 1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1973 г.р.

Дети

Около 1997 г.р.
Около 1999 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Бракосочетание
Около 1996

Жена: Чернявская Валентина Владимировна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1997

Сын: Леонид Олегович

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Владимировна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1999

Дочь: Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Владимировна

Рига, Rīga
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
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