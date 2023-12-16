Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

1728 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Григорий Остафьевич

Мать: Анна Владимировна

Смерть
1780
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