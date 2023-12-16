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Елена Григорьевна
Елена Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1780
Пол
Женский
Отец
Григорий Остафьевич
1728 г.р.
Мать
Анна Владимировна
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Григорий Остафьевич
Мать:
Анна Владимировна
Смерть
1780
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