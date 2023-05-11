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Дубинко Яков Кузьмич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дубинко Кузьма Трофимович

Мать: Дубинко Анна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1839

Жена: Дубинко Неизвестно

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Дубинко Неизвестно

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Дубинко Пелагея Ивановна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинко Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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