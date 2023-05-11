Дубинко Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дубинко Кузьма Трофимович
Мать: Дубинко Анна
Бракосочетание
До 1839
Жена: Дубинко Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Дубинко Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Дубинко Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубинко Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно