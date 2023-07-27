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Зырянов Данило Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

17.06.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Зырянов Андрей Саввин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Мавра Данилова

Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Зырянов Василий Данилов

Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1802

Сын: Зырянов Адриан Данилов

Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Матрона Яковлева

Смерть
17.06.1829
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от удушья
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