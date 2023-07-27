Зырянов Данило Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти17.06.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Зырянов Андрей Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Мавра Данилова
Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
26.08.1802
Мать ребёнка: Зырянова Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1829
Причина смерти: от удушья