Сигачева (Баранова) Матрона Никоноровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1878
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Матрона Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
1896
1896 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Лаврентий Васильев 20 Василий Петров 1876 Гремячка Матрона Никонорова 18 Никанор Афонасиев 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сигачев Иван Лаврентиевич
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иван Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сигачев Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Петр Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никонорова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сигачев Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1902 О родившихся Гремячка 4 176 1036 Степан Лаврентий Васильев Сигачев и Матрена Нестерова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Сигачева) Агрипина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1906 О родившихся Гремячка 4 176 1263 Агрипина Лаврентий Васильев нет Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сигачев Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Семен Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никонорова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Сигачева) Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Степанида Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Сигачева) Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Мария Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Смерть
Неизвестно