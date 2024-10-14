Сигачева (Баранова) Матрона Никоноровна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сигачева (Баранова) Матрона Никоноровна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Баранов Никанор Афанасьевич

Мать: Баранова (Михеева) Анастасия Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Матрона Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
1896

Муж: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1896 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 805 Лаврентий Васильев 20 Василий Петров 1876 Гремячка Матрона Никонорова 18 Никанор Афонасиев 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сигачев Иван Лаврентиевич

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иван Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сигачев Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1900 О родившихся Гремячка 4 176 933 Петр Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никонорова
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сигачев Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1902 О родившихся Гремячка 4 176 1036 Степан Лаврентий Васильев Сигачев и Матрена Нестерова
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Сигачева) Агрипина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1906 О родившихся Гремячка 4 176 1263 Агрипина Лаврентий Васильев нет Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сигачев Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Семен Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никонорова
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Сигачева) Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Степанида Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Сигачева) Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сигачев Лаврентий Васильевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Мария Лаврентий Васильев Сигачев Матрона Никанорова
Смерть
Неизвестно

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