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Пушин Евдоким Иванов

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Иван Данилов

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1849

Сын: Пушин Василiй Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1849

Сын: Пушин Терентiй Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1851

Сын: Пушин Сергiй Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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