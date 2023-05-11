Пушин Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Иван Данилов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1849
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
10.04.1849
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
06.10.1851
Мать ребёнка: Васса Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно