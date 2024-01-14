Behrsin Jaan Voldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Behrsin Jaan Voldemar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Behrsin Eduard

Мать: Behrsin Ann Hansovna

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