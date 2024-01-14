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Behrsin Jaan Voldemar
Behrsin Jaan Voldemar
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Behrsin Eduard
1861 г.р.
Мать
Behrsin (Erg) Ann Hansovna
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
YS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Behrsin Eduard
Мать:
Behrsin Ann Hansovna
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