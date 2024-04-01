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Новикова Анисья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

21.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Касьянова (Новикова) Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Новиков Федор Крест. Д. Зарослой Стефанов

Отец ребёнка: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев

Смерть
21.03.1835
33 года, водянка

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