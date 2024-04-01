Новикова Анисья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти21.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Новиков Степан Крест. Д. Зарослой Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1831
Смерть
21.03.1835
33 года, водянка