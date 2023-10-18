Павлюков Афанасий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти24.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Павлюков Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1930
Сын: Павлюков Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1935
Дочь: Коробова Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
25.04.1950
Сын: Павлюков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна
Смерть
24.01.1977