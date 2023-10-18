Павлюков Афанасий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюков Афанасий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

24.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Павлюков Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1930

Сын: Павлюков Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1935

Дочь: Коробова Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
25.04.1950

Сын: Павлюков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Павлюкова Анастасия Павловна

Смерть
24.01.1977
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