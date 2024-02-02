Дубровна (Ковязина) Федора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровна (Ковязина) Федора Григорьевна

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Иван

Смерть
Неизвестно
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