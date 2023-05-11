Поварницына (Порошина) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоварницына (Порошина) Ирина Иванова

Поварницына (Порошина) Ирина Иванова

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close