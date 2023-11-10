Кокорев Григорий Родионович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кокорев Родион Ефимович
Мать: Кокорева Федосья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кокорев Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорева Мелания
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Кокорева Мелания
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кокорев Семен (Степан) Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кокорев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кокорев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрифена Григорьевна
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кокорев Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Мелания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно