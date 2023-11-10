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Кокорев Григорий Родионович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кокорев Родион Ефимович

Мать: Кокорева Федосья

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кокорев Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорева Мелания

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Кокорева Мелания

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кокорев Семен (Степан) Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кокорев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокорев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрифена Григорьевна

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кокорев Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева 2 Жена Агрипина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Мелания

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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