Клешненков Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешненков Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1879

Отец: Клешненков Андрей Кириллович

Мать: Клешненкова Анна Александровна

Бракосочетание
22.01.1897

Жена: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Клешненков Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Клешненков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Клешненков Иван проверить Никифорович

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
20.04.1912

Дочь: Параскева Никифорова

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
27.05.1915

Сын: Клешненков Никита Никифорович

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Клешненков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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