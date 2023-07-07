Клешненков Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1879
Бракосочетание
22.01.1897
Рождение ребёнка
1898
Сын: Клешненков Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Клешненков Иван Никифорович
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клешненков Иван проверить Никифорович
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
20.04.1912
Дочь: Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
27.05.1915
Сын: Клешненков Никита Никифорович
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Клешненков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Клешненкова Евдокия Лаврентьева
Смерть
Неизвестно