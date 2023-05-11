Кощеева (Милчакова) Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Кощеев Григорий Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно