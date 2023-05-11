Кощеева (Милчакова) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Милчакова) Васса Иванова

Место рождения

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Феоктистов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Кощеев Григорий Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Григорий Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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