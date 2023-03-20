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Петин Мартин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Петин Василий Данилович

Мать: Петина Прасковья Пименовна

Рождение ребёнка
03.10.1813

Сын: Петин Петр Мартынович

Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
04.11.1816

Сын: Петин Михаил Мартынович

Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова

Зарайский у. Рязанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья мартыновна

Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
07.05.1840

Сын: Петин Николай Мартынович

Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова

с. Лошатово Зарайского у
Рождение ребёнка
12.01.1844

Сын: Петин Александр Мартынович

Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова

с. Лошатово Зарайского у
Смерть
До 1848
Зарайский у. Рязанской губ.
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