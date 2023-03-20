Петин Мартин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
03.10.1813
Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
04.11.1816
Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова
Зарайский у. Рязанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья мартыновна
Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
07.05.1840
Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова
с. Лошатово Зарайского у
Рождение ребёнка
12.01.1844
Сын: Петин Александр Мартынович
Мать ребёнка: Петина Наталья Никифорова
с. Лошатово Зарайского у
Смерть
До 1848
Зарайский у. Рязанской губ.