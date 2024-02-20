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Степаненко Иосиф Данилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

04.03.1854

Дата смерти

10.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1854

Отец: Степаненко Даниил Васильевич

Мать: Степаненко Евфросиния Фоминична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
10.08.1859
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Причина смерти: Болезнь-сухотка
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