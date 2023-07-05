Смирнов Валентин
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.09.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: Кружилин Михаил
Мать: Смирнова Антонина
Россия
Бракосочетание
30.12.1953
Жена: Смирнова Нина
Рождение ребёнка
14.05.1955
Дочь: Павлюченкова Валерия
Мать ребёнка: Смирнова Нина
Кашира
Рождение ребёнка
02.08.1963
Сын: Смирнов Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Смирнова Нина
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область