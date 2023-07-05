Смирнов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Валентин

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.09.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Кружилин Михаил

Мать: Смирнова Антонина

Россия
Бракосочетание
30.12.1953

Жена: Смирнова Нина

Рождение ребёнка
14.05.1955

Дочь: Павлюченкова Валерия

Мать ребёнка: Смирнова Нина

Кашира
Рождение ребёнка
02.08.1963

Сын: Смирнов Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Смирнова Нина

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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