Фурсова (Усова) Наталия Игнатовна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
?.01.1895
Дочь: (Фурсова) Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Фурсов Петр Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.10.1896
Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.09.1900
Дочь: (Фурсова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: (Фурсова) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Фурсов Трофим Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.05.1909
Дочь: (Фурсова) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич