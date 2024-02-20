Фурсова (Усова) Наталия Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Усова) Наталия Игнатовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.01.1895

Дочь: (Фурсова) Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Фурсов Петр Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.09.1900

Дочь: (Фурсова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: (Фурсова) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Фурсов Трофим Ильич

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.05.1909

Дочь: (Фурсова) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: (Фурсова) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Фурсов Илья Дмитриевич

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