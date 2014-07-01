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Мандрыко Виктор Сергеевич

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

?.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Мандрыко Сергей Алексеевич

Мать: Мандрыко Мария Александровна

Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
1934
Севастополь, Украинская ССР
В 1934 г. дом приглянулся некоему учреждению и его предложили продать. Семья переехала в центральную часть города.
Место жительства
1939
Севастополь, Украинская ССР
Началась Финская война, отсутствие продуктов, огромные очереди за хлебом, по шесть дней пересчитывались, чтобы попасть к прилавку.
Место жительства
?.06.1941
Михайловское, Северский муниципальный район, Краснодарский край
С началом войны Мария Александровна с детьми вместе с детским домом эвакуируются на Кавказ.
Место жительства
?.10.1941
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Эвакуация с семьёй сначала в Туапсе, затем в Сочи по месту службы Сергея Алексеевича.
Место жительства
?.05.1942
Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Семья переехала с Сергеем Александровичем по месту его службы в инженерном отделе базы Черноморского военного флота.
Образование
1944
Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Военное училище Уровень образования: среднее специальное
Место жительства
После 1946
Поти, ქ. ფოთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
После войны построили дом, где жили до 1967 года.
Бракосочетание
Около 1957

Жена: Мандрыко Лариса Сергеевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
01.07.1958

Дочь: Кузичева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
02.01.1961

Дочь: Шатунова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
28.12.1963

Сын: Мандрыко Александр Викторович

Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна

Лиепая, Liepāja
Место жительства
?.11.2011
Лиепая, Liepāja
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лиепая, Liepāja
Смерть
?.07.2014
Лиепая, Liepāja
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