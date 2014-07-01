Мандрыко Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти?.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Место жительства
1934
В 1934 г. дом приглянулся некоему учреждению и его предложили продать. Семья переехала в центральную часть города.
Место жительства
1939
Началась Финская война, отсутствие продуктов, огромные очереди за хлебом, по шесть дней пересчитывались, чтобы попасть к прилавку.
Место жительства
?.06.1941
Михайловское, Северский муниципальный район, Краснодарский край
С началом войны Мария Александровна с детьми вместе с детским домом эвакуируются на Кавказ.
Место жительства
?.10.1941
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Эвакуация с семьёй сначала в Туапсе, затем в Сочи по месту службы Сергея Алексеевича.
Место жительства
?.05.1942
Семья переехала с Сергеем Александровичем по месту его службы в инженерном отделе базы Черноморского военного флота.
Образование
1944
Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Военное училище Уровень образования: среднее специальное
Место жительства
После 1946
После войны построили дом, где жили до 1967 года.
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
01.07.1958
Дочь: Кузичева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Дочь: Шатунова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
28.12.1963
Сын: Мандрыко Александр Викторович
Мать ребёнка: Мандрыко Лариса Сергеевна
Место жительства
?.11.2011
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.2014