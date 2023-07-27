Помазкина (Воденникова) (Воденникова) Пелагея Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воденников Макар
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кокорева (помазкина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ухова (помазкина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Квашнина (помазкина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно