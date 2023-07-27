Помазкина (Воденникова) (Воденникова) Пелагея Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкина (Воденникова) (Воденникова) Пелагея Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воденников Макар

Мать: Воденникова Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кокорева (помазкина) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ухова (помазкина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Квашнина (помазкина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Помазкин Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помазкин Николай Степанович

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