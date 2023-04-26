Стужина Анастасия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стужин (матрос) Егор Кузьмич
Отец ребёнка: Стужин Кузьма Потапович
Рождение ребёнка
11.04.1858
Отец ребёнка: Стужин Кузьма Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно