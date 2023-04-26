Стужина Анастасия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтужина Анастасия Кирилловна

Стужина Анастасия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Стужин (матрос) Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Стужин Кузьма Потапович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1858

Сын: Стужин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Стужин Кузьма Потапович

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стужин Кузьма Потапович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close